بدأت اليوم الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا أعمال المؤتمر الدولي لأمراض الكبد بمشاركة نحو 10 آلاف طبيب وباحث من أكثر من 70 دولة حول العالم وتستمر أعماله 4 أيام، وتشارك مصر بوفد كبير في أعمال المؤتمر يضم 700 طبيب وباحث من معاهد الكبد المختلفة وكلية طب القصر العيني وغيرها، وقال الدكتور مجدي حبيشة، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن الأطباء المصريين حريصون على المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام للاطلاع على أحدث الابحاث والجديد في علاج أمراض الكبد.

وأضاف أن مصر حققت نجاحات واسعة في علاج الفيروسات الكبدية بنسب شفاء وصلت الى 80%، كما أن هناك تقدما واسعا في علاج أورام الكبد خاصة اذا تم تشخيصها في المراحل المبكرة، ونوه بأن مشاركة مصر بهذا الوفد الكبير تعكس حجم انتشار أمراض الكبد في مصر، كما تؤكد حرص الأطباء المصريين على معرفة أحدث الأبحاث العالمية والجديد في مجال التشخيص والعلاج حتى يتم تقديم أفضل خدمة صحية للمرضي في مصر والحد بشكل أساسي من انتشار الفيروسات الكبدية.

وتنظم المؤتمر جمعية الكبد الدولية وترعاه عدة شركات عالمية للدواء والمعدات الطبية، ويعد المؤتمر أكبر حدث طبي في مجال علاج الكبد على مستوى العالم.