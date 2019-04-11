جمال سلامة: نتائج اقتصادية سريعة ستظهر بعد جولات الرئيس الخارجية

قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة السويس، إن النتائج المباشرة التي ستحدث في مصر جراء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأربعة دول من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية هي نتائج اقتصادية، موضحا أن الجانب السياسي من الصعب أن يحدث بسرعة كبيرة كالاقتصاد وهي من ضمن الأجزاء المهمة لأي زيارة للرئيس إلى الخارج.

وأضاف سلامة خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك حجم تبادل تجاري بين مصر والولايات المتحده يقارب الـ3 مليارات دولار وهناك محاولة لتعظيم الجانب التجاري لصالح مصر ومع ما تقدمه مصر من صادرات غير نفطية على مستوى الصناعات النسيجية أو الزراعة فسيكون له نتائج مباشرة في هذا المجال، موضحا أن هناك محاولة لتعظيم الميزان التجاري لصالح مصر المرحلة المقبلة.