قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المملكة العربية السعودية تسعى لاستضافه القمة العربية الأفريقية المقبلة، موضحًا أنه من المتوقع أن تنعقد القمة، نوفمبر المقبل، ولكن حتى الآن لم توجه دعوات إلى الدول ولم يتم تحديد تاريخ مؤكد لهذه القمة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أنه يأمل أن تتم القمة بتوافق عربي أفريقي، ولا يحدث فيها مثلما حدث في القمة التي انعقدت في غينيا الاستوائية.

وتابع :" في قمة غنيا الاستوائية ضغطت بعض المشاكل العربية – العربية على القمة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب عددًا من الوفود العربية، أتمنى أن لا يحدث ذلك مجددا".