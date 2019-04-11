قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تركيا كانت تقوم بمفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل لاستعادة الجولان.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "dmc"، أنه عندما وقعت حرب بين حماس وإسرائيل بين عامي 2008 و2009 أراد البعض أن يقحم مصر في صدام ليس لنا شأن فيه.

وتابع أن عبدالله جول الرئيس التركي، آنذاك، اتصل بالرئيس الأسبق حسني مبارك وطلب منه إطلاعه على تطورات الوضع، مشيرا إلى أن مبارك أرسله إلى تركيا لإطلاعهم على تطورات الوضع والتقى برئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان.

وأردف: "لقيت أردوغان ثائر ثورة هائلة على إسرائيل وشعرت بشيء ما غير طبيعي من هذه الثورة، وأخبرني أنه أحضر وفد من سوريا ووفد آخر من إسرائيل".