"الطيران" تحظر تشغيل الرحلات المصرية للسودان

أخطرت وزارة الطيران المدني، جميع شركات الطيران المصرية بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية، إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل، وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية، وذلك في إطار الظروف الحالية التي تشهدها دولة السودان.

وأكدت وزارة الطيران المدني خلال بيان لها مساء الخميس، أن شركة مصر للطيران، قامت بوقف رحلاتها المتجهة إلي الخرطوم بدءا من اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني ظهر اليوم، أمام حركة الملاحة الجوية.