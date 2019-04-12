دعت الولايات المتّحدة، الخميس، الجيش السوداني، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو،: إنّ "الولايات المتحدة تواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس، وإفساح المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة".

وأضاف: "الشعب السوداني قال بوضوح إنّه يريد انتقالاً يقوده مدنيون"، وإنّ هذا الأمر يجب أن يحصل "في وقت أسرع بكثير من عامين".

ولم يوضح المتحدّث، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بتولّي العسكر السلطة لفترة انتقالية، إذا كانت مدّة هذه الفترة أقلّ من عامين.