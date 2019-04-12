قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، إن التعديلات الدستورية ليست بدعة مصرية، فالولايات المتحدة الأمريكية عدَّلت الدستور الخاص بها 27 مرة، وفرنسا كذلك 24 مرة بينها 3 مرات خلال عام واحد، موضحًا أن الدستور ليس كتابًا مقدسًا.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إنسان بدرجة رئيس جمهورية، والتعديلات الدستورية رسالة للعالم لوعي الشعب المصري وإدراكه للتحديات، مؤكدًا أن مصر تستعيد مكانتها وريادتها ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى القاري أيضًا.

وأكد أن السيسي لا يهاب الإرهاب والفساد والإصلاحات الاقتصادية، ولا يهاب تآكل شعبيته مقابل النهوض بالدولة المصرية، موضحًا أنه يكفي شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقوم بعمل رائع.