أصيبت تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "دلبشان للتعليم الأساسي"، بالغربية بكسر في يدها اليمنى بعد سقوط غطاء بالوعة صرف داخل المدرسة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول الطلفة (فاطمة عصام- 8 سنوات- تلميذة بالصف الثاني الابتدائي)، مصابة بكسر في كف يدها اليمني.

مصدر طبي: ضرورة بتر بعض أصابع الطفلة.. وأسرة الطفلة تطالب بمحاسبة المقصرين.. ومسؤول بالتعليم: جار التحقيق في الواقعة

تبين من التحريات أن الطلفة تلميذة بمدرسة دلبشان للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، وأثناء لهوها في حصة التربية الرياضية سقط عليها غطاء بالوعة صرف صحى، كانت متواجدا على إحدى الجدران في فناء المدرسة، ما أسفر عن إصابتها بكسر في كف يدها اليمنى.

وكشف مصدر طبي بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، أن الطلفة مصابة بكسر في كف يدها اليمني وخضعت لعملية جراحية استغرقت أكثر من 3 ساعات، والفحوصات بينت أن أحد أصابعها متهتك بنسبة كبيرة، ومصابة بشلل تام ويتطلب الأمر بتر أحد أصابعها، وحالتها بشكل عام مستقرة.

وقال أحمد محمود، أحد أقارب التلميذة، إن "الطلفة كانت في حصة التربية الرياضية، وأثناء لعبها مع زميلاتها في فناء المدرسة، سقط عليها غطاء بالوعة كان متروكا على الحائط في فناء المدرسة"، لافتا أن الطلفة أصابها كسر في كف يدها اليمنى، وأجرى لها عملية جراحية، مطالبا بالتدخل ومحاسبة المقصرين عن هذا الإهمال.

وأضاف "محمود"، أن الأطباء أخبروهم بأن أحد أصابعها متهتك وبه عجز ويجب بتره.

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالغربية، إن الواقعة أحيلت للتحقيق، وسيتم محاسبة المقصرين والتحقيق معهم، حال وجود إهمال أو تقصير.