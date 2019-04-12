أمين تنظيم "مستقبل وطن": لدينا قيادات تؤهلنا لتصدر المشهد السياسي

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن"، إن الحزب لديه قيادات وقامات كبيرة تؤهله لتصدر المشهد السياسي، ودعم الدولة خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وأضاف "هلال"، خلال لقاءه بقيادات الحزب بالقليوبية، أن الدستور عملا بشريا قابل للتعديل وليس قرآنا أو إنجيلا، والعمل البشري يعتليه العوار وقد يكون السبب فىي هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت، لافتا إلى اختلاف العامل الزمنى وإختلاف الجمعية التأسيسة في دستور 2014، عن العامل الزمني والجمعية التأسيسة لدستور 2019.

ونوه أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا أن المادة الإنتقالية تعطى الحق للرئيس السيسى فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذة المادة حق الترشح، متسائلا هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادر سياسى خلال هذة الفترة لقيادة مصر ؟.

وشدد أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن"، أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنمية وبداية الانطلاق للافضل ولا يزال هناك كثيرون يريدون للدولة المصرية الشر.