بعد شفائه.. طفل "سور المرج": "عاوز أسلم على السيسي بإيدي بعد ما خفت"

شكر الطفل محمد أشرف، الذي سقط عليه سور مدرسة بالمرج واستغاثت والدته بالرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه، الرئيس السيسي بعد تماثله للشفاء.

وأضاف "أشرف"، خلال تقرير تليفزيوني عرضته الإعلامية جيهان لبيب، في برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "أنا عاوز أسلم على سيادة الرئيس بإيدي بعد ما خفت، وأشكره على اهتمامه بحالتي".

وقالت رانيا أحمد، والدة الطفل محمد، إن الرئيس السيسي اهتم بحالة ابنها وتبنى حالة محمد ونقله لمستشفى أفضل، متابعة: "مشاغل الرئيس كثيرة وأكيد مش هيبص للحاجات البسيطة دي ولكن كان عندي أمل، وبالفعل استجاب للاستغاثة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد وجه بعلاج الطفل محمد أشرف على نفقة الدولة بعد مناشدة والدته على مواقع التواصل الاجتماعي.