سيناتور أمريكي: أتمنى نجاح الاستفتاء على الدستور.. والسيسي قائد تاريخي

قال السيناتور الجمهوري ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الأمور التي أنجزها الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدثت تغييرات كبيرة على الأرض، مستشهدًا بازدواج قناة السويس والمفاعل النووي والعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا الرئيس السيسي بـ"القائد التاريخي".

وأضاف "بلاك"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامجه "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، أن الرئيس السيسي في الإطار السياسي لديه الحكمة المتعلقة بإدارة السياسات الخارجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن السيسي وضع بصمته في تاريخ الشرق الأوسط.

وأوضح أنه يجب أن يعلم أبناء دول الشرق الأوسط الحقيقة الكاملة لما حدث خلال السنوات الأخيرة بالفعل، و"أن يقوموا بتدوينه وكتابته للتاريخ بدلًا من مراكز الأبحاث التي يتم تمويلها من قطر والإخوان".

وقدم بلاك، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا ممتن جدًا لك وأرجو أن ينجح الاستفتاء في تغيير الدستور، الاستفتاء يعطي الشعب المصري فرصة للتعبير عن رأيه، وأن يقف وراء قيادته التي تسير في الطريق الصحيح الذي سيجعل من مصر دولة أكثر قوة".