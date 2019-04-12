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تشيلسي

أدانت منظمة «Kick It Out» المناهضة للعنصرية تصرفات جماهير تشيلسي العنصرية المسيئة بحق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقبل بداية المباراة التي جمعت تشيلسي وسلافيا براج في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، رددت بعض جماهير البلوز هتافات عنصرية تجاه صلاح، مثل: «صلاح الُمفجر».

منظمة مناهضة للعنصرية تدين تصرفات جماهير تشيلسي المسيئة ضد صلاح

أصدر ناديي ليفربول وتشيلسي بيانات رسمية للرد على مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي ظهرت فيه مجموعة من جماهير البلوز وهي تردد العديد من الهتافات العنصرية بحق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

بالفيديو.. تشيلسي وليفربول يتضامنان مع صلاح بعد عنصرية جماهير البلوز ضده

وضع فريق تشيلسي قدمًا بالدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه سلافيا براج بهدف نظيف مساء الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

بالفيديو.. تشيلسي يضع قدمًا بنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على سلافيا براج

قرعة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

تأكيدا للوطن سبورت.. كاف يعلن عن تصنيف أمم أفريقيا والمغرب في التصنيف الأول

تجاهلت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا توجيه الدعوة لرئيس نادي الزمالك لحضور حفل مراسم القرعة، المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، تحت سفح الأهرامات، بسبب قرار إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة عام.

تجاهل رئيس الزمالك في قرعة أمم أفريقيا وتوجيه الدعوة للخطيب

تنطلق اليوم الجمعة مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر تحت سفح الأهرامات.

وستقام القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت بداية من الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.وتقام النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن اسمين جديدين، ضمن المدعوين لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019.

وأعلن الكاف اليوم عن دعوة الكاميروني ريجوبرت سونج وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم وكابتن المنتخب الوطني السابق.

كاف يدعو سونج وأحمد حسن لقرعة كأس الأمم بمصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطريقة التي اتبعها في تصنيف المنتخبات التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، وذلك قبل إجراء قرعة البطولة غدا الجمعة تحت سفح الأهرامات بالقاهرة.

بالصور «كاف» يكشف طريقة تصنيف منتخبات كأس أمم أفريقيا قبل القرعة

السودان

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، اليوم الخميس، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان بعد إعلانه الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

عاجل عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي وإعلان الطوارئ في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق محادثات المرحلة الثانية من تطبيع العلاقات مع السودان.

وأضافت الوزارة أن التواصل مع مسؤولين حكوميين سودانيين، وأطراف أخرى، سيجري خلال الأيام المقبلة.. جاء ذلك، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

الخارجية الأمريكية تعلق محادثات تطبيع العلاقات مع السودان

أعلنت الخارجية الأميركية دعمها بقوة للديمقراطية والسلمية بالسودان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية. وقالت إن الولايات المتحدة تدعم بقوة السودان دولة آمنة وديمقراطية، مشيرة إلى أنه يجب السماح للسودانيين بانتقال سلمي للسلطة قبل انتهاء مدة العامين.

عاجل الخارجية الأمريكية تعلن دعمها للديمقراطية والسلمية في السودان

بعد مظاهرات ضخمة اشتعلت وتيرتها منذ 6 أيام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تداول وكالات عالمية أنباء نقلا عن مصادر حكومية سودانية، تفيد بتنحي الرئيس عمر البشير، وفقا لوكالة "رويترز".

يترأس السودان لعامين وتلقى تعليمه في مصر.. من هو عوض بن عوف؟

قال مصدر سوداني مسؤول، إنّه تم إجراء اتصالات بين اللجنة الأمنية العليا والرئيس السوداني عمر البشير، الذي وافق على تسليم السلطة، بعدما أبلغته اللجنة بأنّ الوضع الحالي لا يمكن أنّ يستمر.

وأوضح المصدر أنّ البشير موجود في منزله الخاص حاليا، بعدما تم استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى، بحسب "سبوتنك".

مصدر يكشف مكان إقامة البشير بعد تنحيه عن رئاسة السودان

احتجاجات شهدتها دولة السودان أخذت شكلا آخر بعدما اعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، منذ 6 أيام، وطالبوا بانضمام الجيش إلى مطلبهم بتنحي البشير؛ ليخرج الجيش السوداني في بيان رسمي، اليوم، أعلن خلاله الفريق أول عوض بن عوفو وزير الدفاع السوداني، التحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن، وأن اللجنة الأمنية تعلن فترة انتقالية لمدة عامين.

وترصد "الوطن" في "تايم لاين" منذ وجود أنباء عن تنحي عمر البشير، وحتى بيان القوات المسلحة السودانية:

تايم لاين 8 ساعات شاهدة على تصاعد الأحداث في السودان

دوري المصري

تغلب فريق بيراميدز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة، التي جمعت الطرفين في الجولة الـ29 من عمر الدوري على ملعب المكس.

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة والزمالك وصيفًا بفارق الأهداف عن بيراميدز