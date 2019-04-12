أبدت المطربة كارول سماحة سعادتها بسبب حصولها على الجنسية المصرية وجواز السفر المصري قائلة: "قولوا لي مبروك".

وأضافت كارول سماحة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"،: "أنا أول شيئ كتير فخورة وكتير سعيدة اني أخدت جواز السفر المصري لأني خلاص أسرتي وعيلتي في مصر وبنتي مصرية".

وأشارت كارول سماحة إلى أنها تستخدم جوازي السفر اللبناني والمصري حال سفرها، مشيرة: "أول شعب استقبلني فنيًا بعد لبنان هو الشعب المصري استقبلني وحب شغلي وأول انتشار عربي ليا وأول علامة من مصر وعمري ما بنساه من قلبي".