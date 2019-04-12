قال الفنان مصطفى قمر، إنه يقبل الاختلاف مع أبنائه، لكنه يصطدم معهم في بعض الأفكار الخاصة بالحرية الشخصية: "بقولهم لا دي قلة أدب مش حرية شخصية".

وأوضح "قمر"، خلال لقائه مع الفنان شريف منير وابنته أسما، في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه يعارض أبنائه في بعض الألفاظ الجديدة، المستحيل أن ينطقها.

وأكد أنه لا يتعامل باستمرار مع وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهميتها واعتبارها مجلة للفنان.

وأشار إلى أنه يمكنه أن ينشر أخباره وصوره على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأكد أنه يحضر لألبوم جديد سيتم إطلاقه، الصيف الجاري، مشيرًا إلى أنه يحتوى على عدد من الاغاني المختلفة والتي ستنال إعجاب الجمهور.