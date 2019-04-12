بالفيديو | رجاء حسين تبكي على رحيل محمود الجندي: "كان حمامة السلام"

نعت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، الفنان الراحل محمود الجندي، قائلة: "اشتغلنا مع بعض وعملنا مسلسلات كثيرة جدًا".

وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN": "عاشرت بني آدم قيمة وقامة كبيرة للغاية، وإنسان كان صاحب صاحبه، ومكنش بيحب يشوف اتنين متخاصمين مع بعض وكان باستمرار حمامة السلام".

وتابعت: "كان انسان محترم جدًا جدًا وكان ينتقي أدواره بشكل غير طبيعي مش لمجرد الشهرة".

وأوضحت رجاء حسين أن محمود الجندي كان إنسان خلوق ومهذب متذكرة أعماله مثل: "البرنسيسة وأنها حقًا عائلة محترمة، وشمس الزناتي، واللعب مع الكبار وحكايات الغريب"، مشيرة إلى أن "الجندي كان مستواه راقي جدًا واحساسه كان عالي وصدق في الآداء ومواعيده مظبوطة وحفظه مظبوط وكان بيساعد كل كبير وصغير وبار جدًا بأولاده".

واختتمت مداخلتها باكية : "احنا بنفقد الناس الكويسة والحمد لله رب العالمين احنا بنوصل بعض وكان انسان عزيز على قلبي وانا بطلب له الرحمة".

وكان الفنان محمود الجندي، تُوفي أمس الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث جرى نقله للمستشفى، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.