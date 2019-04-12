بالفيديو| بكاء شركاء محمود الجندي في أهم أعماله على رحيله: مثقف وراق

فقد الوسط الفني، أمس، أحد أعمدته بوفاة الفنان الكبير محمود الجندي بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية وصلت لأكثر من 350 عملا فنيا ما بين مسرحية وتلفزيونية وسينمائية.

شركاء الجندي في أعماله الخالدة حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة مصحوبة بالدموع، بعدما شاركهم أعمال مثلت علامات في تاريخ السينما والدراما المصرية.

"الوطن" رصدت لكم نعي شركاء الجندي في أبرز أعماله كما يلي:

جعيدي يبكي على سلامة الطفشان

بكى الفنان إبراهيم نصر على الهواء حزنًا على وفاة الفنان محمود الجندي، قائلًا إن "الراحل محمود الجندي كان شخصية جميلة جدًا، وراقيًا جدًا، ومحترمًا جدًا".

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN": "الجندي لم أر منه إلا كل خير، ولم أر منه شيئًا غير مألوف بل كان يتكلم عن الحق والخير والجمال".

وشارك الجندي في دور "سلامة الطفشان" مع الفنان إبراهيم نصر الذي أدى دور "جعيدي" في فيلم "شمس الزناتي"، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وسوسن بدر والذي يعتبر من أهم واشهر أفلام السينما المصرية.

إحسان رضوان تبكي على شقيقها شوقي رضوان

نعت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، الفنان الراحل محمود الجندي، قائلة: "اشتغلنا مع بعض وعملنا مسلسلات كثيرة جدًا".

وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN": "عاشرت بني آدم قيمة وقامة كبيرة للغاية، وإنسان كان صاحب صاحبه، ومكنش بيحب يشوف اتنين متخاصمين مع بعض وكان باستمرار حمامة السلام".

وتابعت: "كان إنسان محترم جدًا جدًا وكان ينتقي أدواره بشكل غير طبيعي مش لمجرد الشهرة".

وأوضحت أن الجندي كان إنسان خلوق ومهذب متذكرة أعماله مثل: "البرنسيسة وأنها حقًا عائلة محترمة، وشمس الزناتي، واللعب مع الكبار وحكايات الغريب"، مشيرة إلى أن "الجندي كان مستواه راقي جدًا واحساسه كان عالي وصدق في الآداء ومواعيده مظبوطة وحفظه مظبوط وكان بيساعد كل كبير وصغير وبار جدًا بأولاده".

واختتمت مداخلتها، باكية: "إحنا بنفقد الناس الكويسة والحمد لله رب العالمين إحنا بنوصل بعض، وكان إنسان عزيز على قلبي وأنا بطلب له الرحمة".

وشاركت حسين في دور إحسان رضوان شقيقة الفنان محمود الجندي الذي قام بدور شوقي رضوان في المسلسل الشهير "الشهد والدموع".

زينب تبكي على زوجها شوقي رضوان

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الراحل محمود الجندي كان فنانًا بمعنى الكلمة، وكان يشعر بمعاناة كل زملائه، وثقافته عالية جدًا.

وأضافت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الجندي كان فنانًا راقيًا، وصوته كان رائعًا، مشيرة إلى أنها شاركته في العديد من الأعمال الفنية.

وقالت: "الجندي من ضمن الفنانين الكبار الذين فقدناهم مثل محمود عبد العزيز ونور الشريف".

وتابعت أن "الجندي كان شخصًا رائعًا على المستوى الإنساني، وكان عشرة عمر، وكان يحب كل زملائه ولا يحقد أو يحسد أحد".

وشاركت الفنانة عفاف شعيب في دور "زينب" زوجة الفنان محمود الجندي الذي قام بدور "شوقي رضوان" في المسلسل الشهير "الشهد والدموع".

والفنان الراحل، اسمه الحقيقى محمود حسين الجندى، ولد فى 24 فبراير 1945، وتخرج من المعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، ويقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبوما غنائيا باسم "فنان فقير" عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.

وقدم الجندي العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات "علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقا عائلة محترمة"، وفي الدراما: "الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال"، وفي السينما قدم "شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت".