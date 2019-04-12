نفذت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة تموينية على أسواق الأسماك، بمدينة دسوق، أسفرت عن ضبط 250 كيلو أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي بخمسة محلات لبيع الأسماك بمدينة مطوبس.

وتمكنت الحملة، من ضبط 190 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بثلاثة محلات لبيع الرنجة بمدينة مطوبس.

كما أسفرت عن ضبط 150 كيلو سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة محلات لبيع السردين والرنجة بمدينة مطوبس، وضبط 60 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة محلات لبيع الفسيخ بمدينة مطوبس، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بها.