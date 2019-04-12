أجرى الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، زيارة إلى مستشفى الحميات بالزقازيق لمتابعة سير العمل بناء على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

تفقد مدير الرعاية، أقسام المستشفى وعيادة الأورام الجديدة الجاري إنشائها لتكون أول عيادة لتشخيص الأورام وزراعة الكبد بالتعاون بين كلية الطب جامعة الزقازيق ومديرية الشؤون الصحية وفقا لبرتوكول التعاون بين الطرفين.

وتابع فعاليات حملة "100 مليون صحة" بالمستشفى وقاس الضغط لسيدة مسنة لمنع نقلها إلى مكان الكشف حرصا على راحتها والتقى عددا من المرضى لمعرفة آرائهم حول الخدمة الصحية المقدمة لهم.