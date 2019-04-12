تزامنًا مع احتفال المصريون بأعياد الربيع وشم النسيم، تتنافس الفنادق والقرى السياحية بالمناطق الساحلية مثل الإسكندرية ودهب وشرم الشيخ والغردقة، بتوفير أفضل العروض والتخفيضات لجذب أكبر عدد من النزلاء والزائرين.

وترصد "الوطن" أرخص الفنادق التي يمكنك قضاء إجازة شم النسيم بها والتي تبدأ ليلة الإقامة بها من 173 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه للفرد.

أولًا: فنادق دهب

1- فندق Charlie House Dahab

يبدأ متوسط سعر الليلة في الفندق من 173 جنيه، ومتوسط الإقامة لمدة 4 ليالي من 693 جنيهًا للفرد.

ويقع الفندق في منطقة المنارة بدهب على بعد بضعة أمتار من الممشى الرئيسي، ويحتوي على عدد من الأنشطة المختلفة في المناطق المجاورة مثل ركوب الخيل والغطس واستئجار الدراجات.

2- دييب بلو دايفرز هوستل:

متوسط سعر ليلة الإقامة في الفندق 180 جنيهًا، ويبلغ متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي حوالي 721 جنيهًا.

يبعد دييب بلو عن مطار شرم الشيخ مسافة 60 دقيقة بالسيارة، ويحتوي مكان الإقامة على مركز غطس، كما تتوفر خدمة الواي فاي في المناطق العامة مجانًا.

3- فندق Elrayga Camp Dahab

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 294 جنيهًا، ويبلغ متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 1178 جنيهًا.

يوفر الفندق مكان إقامة وخدمة واي فاي مجانية، كما يوفر التخييم مرافق الشواء.

4- Charlie Beach

متوسط سعر الإقامة لليلة في الفندق 312 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1247 جنيهًا.

يبعد مطار شرم الشيخ الدولي حوالي 96 كيلومتر من الفندق، ويقدم الفندق وجبة إفطار كونتينتال يوميًا في مكان الإقامة.

5- بشبيشي جاردن:

يبلغ متوسط السعر لليلة الإقامة في الفندق 433 جنيهًا بمتوسط سعر 1732 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يبعد هذا الفندق عن خليج العقبة مسافة 5 دقائق، وتوفر معظم الغرف خدمة الواي فاي المجانية، كما يمكن للنزلاء العثور على عدد من المطاعم المحلية على مسافة دقيقتين سيرًا على الأقدام.

ثانيًا: فنادق الغردقة

1- فندق Happy Days

متوسط سعر الإقامة لليلة في الفندق 164 جنيهًا، ليصل متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 655 جنيهًا.

يقع هابي دايز في وسط مدينة الغردقة ويوفر مكان الإقامة خدمة الواي فاي المجانية، كما تحتوي جميع الوحدات على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وحمام خاص ومطبخ مجهز بالكامل مع فرن.

2- Green Garden Apartment

يقدم جرين جاردن عرض الربيع وهو 180 جنيهًا لمتوسط سعر الإقامة لليلة، و721 جنيهًا لمتوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي.

وتحتوي جميع الوحدات على تراس ومطبخ مع فرن وحمام خاص، ويبعد مطار الغردقة مسافة 5 كيلومتر من مكان الإقامة.

3- Diamond Arabia pool¢er

يقدم دياموند أرابيا عرض الربيع وهو 208 جنيه لمتوسط سعر الإقامة لليلة و831 جنيهًا لمتوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي.

يقع على بعد حوالي 1.9 كيلومتر من جزيرة الجفتون ويوفر إطلالات على حمام السباحة، كما يوفر خدمة الواي فاي المجانية.

4- Cordoba Suits

يقدم الفندق عرض الربيع، ليصل متوسط سعر الإقامة لليلة في الفندق 277 جنيهًا، وسعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1108 جنيهًا للفرد.

يقدم الفندق خدمة الواي فاي المجانية، كما تبعد جزيرة الجفتون حوالي 8 كيلومتر من الفندق.

5- Queen Hostel

يبلغ متوسط السعر لليلة الإقامة في الفندق 312 جنيهًا، ومتوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 1247 جنيهًا.

يتوفر بالفندق خدمة تأجير الدراجات في المبيت والإفطار، كما يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية حيث يبعد المطار حوالي 12 كيلومتر من الفندق.

ثالثًا: فنادق شرم الشيخ

1- فندق عايدة 2 نعمة باي:

متوسط السعر لليلة الإقامة بالفندق 225 جنيهًا، ومتوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 901 جنيهًا.

يقع الفندق في وسط خليج نعمة، كما يقع الشاطئ الرملي الخاص على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من الفندق، وتوفر جميع الغرف خدمة الواي فاي المجانية.

2- قرية قمر سيناء:

متوسط السعر لليلة الإقامة في الفندق 234 جنيهًا، و973 جنيهًا لمتوسط الإقامة لمدة 4 ليالي.

يقع الفندق في رأس أم السيد في شرم الشيخ ويوفر مناظر بانورامية مطلة على جبال سيناء، كما يضم الفندق شاطئًا خاصًا إضافة إلى مسبح في الهواء الطلق وسبا ومركز للغوص.

3- فندق فالكون هيلز:

متوسط السعر لليلة الإقامة 269 جنيهًا، ومتوسط السعر للإقامة لمدة 4 ليالي 1076 جنيهًا.

يطل فندق فالكون على جبال سيناء ويتميز بمسبحين خارجيين وملاعب تنس وسبا مع علاجات للمساج.

4- Ocean Sharm Resort

متوسط السعر لليلة الإقامة بالفندق 312 جنيهًا، ومتوسط الإقامة لمدة 4 ليالي حوالي 1247 جنيهًا.

يقع المنتجع على بعد 8 كيلومتر من خليج نعمة ويوفر منطقة شاطئ خاص وغرف لغير المدخنين وخدمة الواي فاي المجانية.

5- Porto Sharm Eh Sheikh Resort

يقدم الفندق عرض الربيع بمتوسط سعر 316 لإقامة ليلة في الفندق، و1264 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يقعد منتجع بورتو شرم الشيخ على بعد 13 كيلومتر من سوهو سكوير ويضم منطقة شاطئ خاص، وتحتوي جميع الغرف على مطبخ صغير وحمام خاص، ويمكن للضيوف الاستفادة من الحديقة.

رابعًا: فنادق الإسكندرية

1- Egyptians Hotel

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 229 جنيهًا، و914 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يقع على بعد 10 كيلومتر من حديقة حيوان الإسكندرية ويوفر خدمة الواي فاي مجانًا، توفر بعض الوحدات بالفندق إطلالات على الحديقة كما تضم الغرف حمام خاص.

2- فندق فؤاد:

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 277 جنيهًا، و1108 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يقدم الفندق غرف مطلة على البحر وتشمل المرافق مطعمًا وصالة مشتركة وخدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة، ويقع الفندق على بعد 1 كيلومتر من قلعة قايتباي.

3- فندق سميراميس:

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 312 جنيهًا، و1247 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يقع الفندق على واجهة شاطئ البحر وفي وسط مدينة الإسكندرية ويوفر مطعم وخدمة واي فاي مجانية في المناطق العامة، وتبعد حديقة حيوان الإسكندرية 4 كيلومتر عن الفندق.

4- فندق ترانزيت الإسكندرية:

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 312 جنيهًا، و1247 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يقع الفندق على بعد 300 متر من محطة الرمل وعلى بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من مكتبة الإسكندرية، ويوفر الفندق خدمة الواي فاي المجانية ومواقف مجانية للسيارات.

5- فندق أكروبول:

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 329 جنيهًا، و1316 جنيهًا للإقامة لمدة 4 ليالي.

يقع الفندق في قلب الإسكندرية ويقدم الغرف مباشرة على البحر، ويبعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من مكتبة الإسكندرية.