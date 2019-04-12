قال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت يقتصر على المنتجات الزراعية مع اليابان، قبل إبرام اتفاق ثنائي كامل.

وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية، أن المفاوضات حول الاتفاقية التجارية للبضائع ستبدأ الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تريد فيه واشنطن من طوكيو تخفيض التعريفات الزراعية في أسرع وقت ممكن، وتشعر بالقلق إزاء تناقص القدرة التنافسية للسلع الأمريكية، مقارنة بالدول الأعضاء الـ11 في اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ المحدثة.

وأوضح بيردو للصحفيين: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سريع مع اليابان، ربما بشأن بعض البنود المتعلقة بالمنتجات الزراعية، ومن ثم طرح القضايا العديدة الأخرى التي تستغرق وقتًا أطول".

وكان من المخطط لاتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، أن تتكون من 12 عضوًا، لكن الولايات المتحدة انسحبت قبل بدء تنفيذ الاتفاقية، لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبرام اتفاقيات ثنائية.

يذكر أن اليابان خفضت التعريفات الجمركية على العديد من المنافسين لأمريكا بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ما قلل من صادرات الولايات المتحدة من لحوم البقر ولحم الخنزير إلى اليابان.