نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت 13 أبريل، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.

فمن المتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وأضافت الهيئة أنه تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيات بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 34 14

طنطا 32 13

مطروح 27 12

بور سعيد 23 16

الإسماعيلية 33 13

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 32 18

بني سويف 35 15

درجات الحرارة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة 36 22

الرياض 28 16

الكويت 30 18

بغداد 29 14

الخرطوم 40 23

طرابلس 19 12

الرباط 21 10