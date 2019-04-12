قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن تركيا وقطر ترغبان في استمرار الفوضى في ليبيا، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا سيؤثر عليهما حيث سيعجزان عن نهب ثرواتها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجيش الوطني الليبي يتحرك من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن رفض الدوحة لهذا التحرك أمر غريب.

وتابع، أن أي شخص يرتكب جريمة في ليبيا يذهب إلى تركيا للحصول على الحماية، مشيرًا إلى أنها وقطر تريدان استمرار الجماعات الإرهابية لتنفيذ مآرب معينة.