أبو الغيط: أحذر من انفجار الفلسطينين.. وسيحدث استقرار فى ليبيا

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن أكثر ما يقلقه هذه الفترة هو استخدام إسرائيل لأمريكا لفرض ما تريده.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن إسرائيل تستخدم أمريكا لتجويع الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، مؤكدا أن الفلسطينيين سينفجرون في أي لحظة، "الانفجار هيحصل ودا مسالة وقت، إذا لم تتوقف إسرائيل عن هذه العدوانية وإذا لم يتحرك العالم لفرض حل الدولتين".

وتابع أنه إن لم تغير إسرائيل من منهجها سيتحول هذا الإقليم إلى مواطنين من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية.

وعن القضية الليبية أشار إلى أن الاستقرار سيحدث في ليبيا حتى إذا كان بعد 10 سنوات، "ليبيا ستهدأ وسوريا ستتوقف الحرب بها وستعود دمشق لتلعب تأثيرها والعراق سيعود أيضا ويعاد بناؤه حاليا".