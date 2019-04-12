قدم كل من الفنانون هادي الجيار، وحسن الرداد، وسهر الصايغ، وشريف منير، وسمير غانم ومحمود البزاوي وأحمد صفوت والفنانات شيرين وإيمان العاصي، وأحمد سعيد عبدالغني، واجب العزاء في الفنان الراحل محمود الجندي.

يتقدم المستقبلين للعزاء، المقام في دار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، نجل الفنان الراحل، المخرج أحمد الجندي وشقيقه وابن شقيقه.

وكان الفنان محمود الجندي توفى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر الخميس، وأدى المئات من أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صلاة الجنازة على جثمانه، بمسجد الشيخ عبد الحكم، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم الفنان فاروق الفيشاوى، والفنان بيومى فؤاد، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.