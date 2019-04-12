وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا إلى أرض الوطن بسلام بعد جولته الخارجية التي شملت 4 دول، وهي: غينيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوت ديفوار والسنغال، التي كانت المحطة الأخيرة.

التقى الرئيس السيسي مع رؤساء الدول الأربع خلال جولته، وعقد مباحثات مشتركة على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر الدول الأربع تضمنت العديد من الاتفاقيات، فضلا عن تطرق مباحثات الرئيس السيسي مع الرؤساء الأربع إلى القضايا الإقليمية والدولية وقضايا المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون.

جاءت جولة الرئيس السيسي الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.