انتهى مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، اليوم، من فعاليات ملتقى التدريب الأول للقطاع الطبي، بعنوان "MediClub"، بعدما استمر ليومين متتاليين، بهدف توفير فرص التدريب للطلاب بشركات الأدوية والمستشفيات، وصقل مهاراتهم المهنية خلال فترة الإجازة الصيفية.

شارك في الملتقى نحو 12 شركة أدوية، بالإضافة إلى توفير ومستشفيات، وصيدليات، فرص حقيقية للتدريب، بمشاركة أكثر من 400 طالب، حيث أشرف على الملقتى الدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتم التنفيذ من خلال فريق CDCE بقيادة الطالب أندرو عادل، بكلية الطب البيطري.

ونُظم على هامش الملتقى، عدة ورش عمل مهنية طبية مقدمة من الشركات خلال اليومين في مجال التقدم للوظائف للقطاع الطبي ومجال العمل كمندوب دعاية طبية وإدارة المستشفيات.