قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المدعي العسكري أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص الداعمين للإرهاب من عسكريين وسياسيين من بينهم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، والذين يمثلون غطاءً سياسيًا للجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن هناك قوائم أخرى قد تُصدر في القريب العاجل.

وأضاف خلال هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الخوف على السكان أخَّر عمليات تحرير طرابلس، موضحًا: "لا نريد أن يتضرر الليبيون من المعركة، وقررنا سحب الإرهابيين إلى مواقع تمركزاتنا حتى تكون المعارك أسهل بكثير".