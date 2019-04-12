أشاد الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، بمواقف الدول العربية الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال زين العابدين - في توضيح قدمه بمقر وزارة الخارجية السودانية لسفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الخرطوم - إن ما حدث من تغيير ليس انقلابا وإنما انحياز لرغبة الشعب، مؤكدا أن المجلس على استعداد تام لفتح حوار مع كل الأحزاب والقوى السياسية وصولاً إلى وضع آمن ومستقر، مبيناً أنه سيتم تكوين حكومة مدنية لإدارة العمل التنفيذي بالبلاد.

وأضاف "المجلس العسكري الانتقالي لن يتدخل في تشكيل الحكومة المدنية"، مؤكدا التزام المجلس بعلاقات حسن الجوار وبكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح رئيس اللجنة السياسية أن البلاد ظلت في حالة احتجاجات واعتصامات منذ 19 ديسمبر 2018، الأمر الذي دعا القوات المسلحة للاستجابة لنداء التغيير وتكوين لجنة أمنية عليا لمجابهة هذه التطورات حتى لا تنزلق البلاد لمهددات تقود للفوضى، منوها بأن القوات المسلحة استخدمت الحكمة واستجابت لنداء التغيير لتحقيق مطالب المحتجين.

وفي سياق متصل، التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بسفراء المجموعة الأوروبية ودول الترويكا وقدم لهم شرحاً حول تطورات الأوضاع بالسودان، كما التقى بسفراء المجموعة الأفريقية والآسيوية .