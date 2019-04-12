قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم الجمعة، حمل خبرين سعيدين للمصريين، أولهما كان نجاح حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، والثاني المجموعة السهلة التي وقع فيها المنتخب الوطني بالبطولة.

وأضاف خلال حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "المجموعة لطيفة وتخلينا نقدر نعمل حاجة".

وتابع: "المنظر كان رائعًا، والديكور المصري كان الهرم وأبو الهول، وكان مبهرًا للغاية، كما ان مصر الآن أصبحت رئيس الاتحاد الإفريقي، وبالرغم من كل التحديات، أجرت مصر حفل قرعة مشرفة للغاية".

وأوقعت قرعة أمم أفريقيا 2019 المنتخب المصري مع منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا رقم 32 في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وستخوض مجموعة مصر مبارياتها على ستاد القاهرة الدولي الذي تم تجهيزه خلال الفترة الماضية من أجل استضافة المباراة الإفتتاحية وكذلك النهائية، ويسعى المنتخب الوطني لحصد البطولة الثامنة والعودة لمنصات التتويج بعد غياب 8 سنوات، حيث حصد المنتخب أخر نسخة للكان في 2010 في البطولة التي أقيمت بأنجولا وتغلب في النهائي على حساب غانا بهدف محمد ناجي جدو.