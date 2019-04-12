تابع المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سير العمل والاطمئنان على جميع الورديات بهندسة كهرباء شرق المنصورة.

واستمع "عسل" إلى جميع مقترحات وطلبات الفنيين من أجل رفع كفاءة الأداء بالشركة.

وتوجه "عسل" إلى لوحة توزيع كهرباء العبور، واطلع على سجل الأحمال للمغذيات الموجودة باللوحة.

وشدد على ضرورة عمل صيانة دورية لمحول الخدمة الموجود باللوحة واتباع جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل وضرورة فحص طفايات الحريق الموجوده باللوحة وكذا استخدام جميع مهمات الأمن الصناعي.

وخلال الجولة، أعلن "عسل" صرف جميع الحوافز لجميع العاملين فى مواعيدها المحددة.

رافق عسل في الجولة، المحاسب علاء الطملاوى رئيس القطاعات التجارية والمهندس عبد الناصرعبد الفتاح رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.