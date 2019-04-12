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نتيجة قرعة أمم أفريقيا 2019

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حظك اليوم السبت 13-4-2019 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 13-4-2019 على الصعيد المهني والعاطفي

المشاط: تنظيم البطولات الدولية يزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر

المشاط: تنظيم البطولات الدولية يزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر

أحمد المسماري: السراج يمثل غطاء سياسيا للجماعات الإرهابية في ليبيا

أحمد المسماري: السراج يمثل غطاء سياسيا للجماعات الإرهابية في ليبيا

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات تابعة لفنزويلا

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات تابعة لفنزويلا

غدا.. وزير الزراعة يتفقد محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ

غدا.. وزير الزراعة يتفقد محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ

"صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟

"صدمة وفوز ساحق".. ماذا يفعل الفراعنة أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا؟

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مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

OPPO F11 Pro.. من "خبير السيلفي" إلى رائد فن "البورتريه"

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"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى 29 مليار دولار بنهاية 2018.. واقتصاديون: تُحسن قيمة الجنيه وتعزز الاحتياطى

ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى 29 مليار دولار بنهاية 2018.. واقتصاديون: تُحسن قيمة الجنيه وتعزز الاحتياطى

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