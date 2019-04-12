علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر على حضوره حفل قرعة تنظيم مصر كاس الامم 2019، والتي أقيمت اليوم.

ونشر سعيد، خلال صورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع بعض النجوم المشاركين في الحفل معلقا عليها: "حقيقي اتشرفت بتواجدي في حفل قرعه تنظيم مصر كأس الأمم 2019 تنظيم وحفل مشرف لمصر".

وأجريت القرعة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة في مصر تحت سفح الأهرامات وأبو الهول، وأسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى: مصر، الكونغو الديموقراطية، أوغندا، وزيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، مدغشقر، وبوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال، الجزائر، كينيا، وتنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، وناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، موريتانيا، وأنجولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون، غانا، بنين، وغينيا بيساو.