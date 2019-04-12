غدا.. وزير الزراعة يتفقد محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ

يتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدا السبت، بعض المشروعات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن يستقبله الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، واللواء محمد البنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وتشمل زيارة الوزير محطة بحوث سخا وتفقد البرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي ومحاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية، كما يفتتح الوزير موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا ويزور محطتي إعداد التقاوي لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم.