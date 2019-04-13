قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه من غير المعقول أن يحقق رئيس جمهورية إنجازات في بلد "أحرقت ودمرت" وكانت قاب قوسيين أو أدني من السقوط، متسائلا "هيلحق يعمل إيه في 4 سنين كمدة رئاسية"، مضيفا أن مدة الرئاسة في أمريكا 4 سنوات لأن اقتصادها قوي ولكن هل نشبه الصومال مثلا بأمريكا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي جزيرة الورد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد كبير من أعضاء النادي.

وأضاف عكاشة، أنه جرى استحداث منصب جديد وهو نائب رئيس جمهورية ولم يتكلم فيه أحد، موضحا أن مصر تعاني من مرض يعد الأخطر في تاريخها سببه عهد مبارك، وهو عدم وجود صف ثاني في القيادات، وعندما جاء الرئيس السيسي فوجئ بعدم وجود كوادر.

وأكد أنه لو أن تلك التعديلات شخصية فإنه من الأفضل للرئيس السيسي ألا يكون له نائب، وما يحدث في التعديلات الدستورية لوطن وليس لشخص" .

وتساءل: "هو ينفع في الدنيا أن يكون في الدستور مواد عكس بعض، ومن هنا جاءت فكرة مجلس الشيوخ، فالدستور كاملا رأسماليا حرا، إزاي يكون فيه غرفة برلمان واحدة مستحيل، كل الأنظمة في العالم اللي شبهنا بها غرفتي برلمان، وعندما نتشبه بالرئيس عبد الناصر بعد 1952 ألغي مجلس الشيوخ وأصبح مجلس الأمة، واستعاض عن مجلس الشيوخ بإنشاء ما يسمى بالمجالس القومية المتخصصة، ولكنها لم تكون برلمان، وكانت تدرس كل ما يبحثه مجلس الشيوخ ولكنها كانت ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية".