قال الإعلامي توفيق عكاشة إن "خلال الفترة الماضية ما بين فصله من البرلمان وحتى عودته إلى قناة الحياة كان عملا وطنيا بكل ما فيه، وكان لا بد أن تعاد هيبة الدولة بقوة حاسمة وتضرب بيد من حديد، فما فات جميعه كان عملا وطني تحمله".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي جزيرة الورد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، الليلة بحضور عدد كبير من أعضاء النادي.

وأضاف عكاشة: "أنني تحملت اللي اشتكاني وتحملت كل البلاغات اللي تقدم فيا، وقضية بتزوير الدكتوراه، وتحملت من أجل وطني، وما تحملته قبل الرفد من البرلمان كان أصعب مليون مرة، مما بعده".

وتابع: "لو طلب مني أن أتحمل في أي موضوع حتى تنفذ مصر مخططاتها التي تستهدف بناء الوطن ودعمه وتستهدف الانطلاق وكل شيء، لن أتراجع، وربما أنني خرجت من عائلة عاشقة لهذه الأرض وطلعنا بنحب البلد بزيادة شوية".

وأكد أن "7 نواب من أبناء الدقهلية رفضوا إسقاط عضويتي بمجلس النواب، بينما الباقي تسابق من أجل إسقاط العضوية، وكنت واقف برة القاعة أضحك".