"مستقبل وطن" ببني سويف يعقد مؤتمرا لشرح التعديلات الدستورية بمركز ناصر

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب "مستقبل وطن" ببني سويف، مساء أمس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية دنديل بمركز ناصر للتعديلات الدستورية، برعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب ببنی سويف ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأكد العمدة، خلال كلمته، أهمية الاصطفاف الوطني وتوحيد الجبهه الداخلية، ولا سيما أن الخطر ما زال محدقا بالمنطقة العربية ومصر، متطرقا فی الحديث أن التعديلات الدستورية كيف انها تنمی دور الأحزاب السياسية وتحافظ علی استقرار الوطن.

وقال سلامة الناظر، أمين العمل الجماهيري بالحزب، إن التعديلات الدستورية هدفها الوطن وأستقراره والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في السنوات الخمس الأخيرة، كذلك تحقق التعديلات الدستورية ضمان كاف لبعض الفئات في المجتمع وتمثيلها بالشكل اللائق نيابيا سواء العمال أو الفلاحين أو المرأة أو ذوي الإحتياجات، متابعا:" أهالي محافظة بني سويف سيضربون أروع الأمثلة في نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور.