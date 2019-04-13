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أمم أفريقيا 2019

أجريت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو، أمس.

ويستعرض لكم "الوطن سبورت" الملاعب التي تستضيف مجموعات كأس الأفريقية طبقا لتصريحات أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

بعد قرعة كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على ملاعب مجموعات البطولة

وأجريت، أمس، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفاها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

قرعة أمم أفريقيا.. تعرف على المجموعات كاملة

ناهد شريف

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صور ومقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" برفقة ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف، وهى تزور قبر والدتها لإحياء ذكرى وفاتها.

بالفيديو والصور بكاء ابنة ناهد شريف أثناء زيارتها قبر والدتها

الهلال

وأعلن فريقي الهلال والأهلي التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين في الجولة الـ27 من عمر الدوري السعودي، ويغيب محمد عبدالشافي عن المباراة بسبب عدم تعافيه من الإصابة فيما يقود جوميز هجوم الهلال.

تشكيل الفريقين.. غياب عبدالشافي عن الأهلي وجوميز لهجوم الهلال في قمة الدوري السعودي

وفاجأ مشجع الهلال السعودي الفريق بعد وصولها جدة ، بتوزيع جزء من مبلغ مكافأته الجامعية على اللاعبين، مع رسائل تحفيزية للاعبين من أجل نيل لقب الدوري.

بالفيديو.. مشجع الهلال السعودي يهدي مكافأته الجامعية للفريق