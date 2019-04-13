دوللي شاهين عن صورها بـ"البكيني": "أنشر ما يحلو لي ومبسألش حد عن رأيه"

علقت الفنانة دوللى شاهين على صورها بـ"المايوه البكيني"، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها لا تقصد استفزاز الجمهور ولكنها تنشر ما يحلو لها من صورها.

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها تنشر الصور التي تحبها دون غيرها: "بعمل اللي بدي أعمله، تعجبك أو ما تعجبك، بأعمل بلوكات ولا يهمني عدد الفانز، احتفظ برأيك لنفسك".

أوضحت أنها إذا أعجبتها صورة تقوم بنشرها ولا تسأل جمهورها عن رأيهم، "نزلت صورة عجباني، وكل الناس تلبس مايوه".