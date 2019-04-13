قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي "باني مصر الحديثة في الألفية الثالثة"، غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال المؤتمران الحاشدان الذي نظمهما حزب "مستقبل وطن"، مساء أمس الجمعة، بمحافظة الإسكندرية، بمنطقة المنتزه، تحت شعار "انزل.. شارك .. قول رأيك"، للتعريف بالتعديلات الدستورية وأهمية المشاركة بإيجابية في الاستفتاء على التعديلات، بحضور عدد من النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.

وأشار قنصوة، إلى تنفيذ مشروعات بنحو 30 مليار جنيه، في الإسكندرية وحدها، فضلاً عن وجود مشروعات سيتم افتتاحها في المحافظة خلال سنة من الآن بقيمة 20 مليار جنيه، وأخرى سيتم تخطيطها على مدار الخمس سنوات المقبلة، بقيمة تصل إلى 70-80 مليار جنيه.

وأضاف "قنصوة"، أن الرئيس السيسي، ركز خلال ولايته الأولى على تنفيذ المشروعات، ويُركز حاليًا في ولايته الثانية على استكمال بناء المؤسسات المصرية، وبناء نظام سياسي قوي وواضح، ليكون لمصر كلمة مسموعة في العالم، وقد أصبح لها كلمة مسموعة فعليًا الآن.

وأشار إلى أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين عام 2014 كان له ظروفًا خاصة، ولا يوجد به نظام سياسي واضح، ولذلك فهذا الدستور يحتاج إلى إعادة دراسة من أجل مصلحة هذا الوطن.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن التعديلات الدستورية تأتي "لصالح الشعب المصري، لصالح أبنائنا، لصالح المستقبل لصالح الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".

ولفت "ضيف الله"، إلى أن التعديلات المقترحة، وعلى رأسها مد فترة الرئاسة، ومنح كوتا للسيدات في البرلمان بنسبة 25%، تعتبر ضرورية في الوقت الحالي، بعدما تمكنت مصر من تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والآن تسير في طريقها بخطى جادة للاستقرار الاقتصادي، في ظل وجو آلاف المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا في جميع أنحاء البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الحضور "أناشدكم جميعًا بالمشاركة والتصويت بنعم في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية"، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني على الجميع من أجل دعم الاستقرار واستمرار مسيرة التنمية في البلاد.

وقال بهاء عطا سليم، أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن، إن لجنة الخمسين وضعت دستور 2014 في ظروف استثنائية أو كما يسمى "بدستور الضرورة"، مضيفًا أن التعديلات الدستورية وفرت تمثيلاً ملائمًا للعمال والفلاحين، بعد أن أهدرت لجنة الخمسين حق تمثيل العمال والفلاحين، فضلاً عن منح كوتا ثابتة للمرأة في البرلمان.

وشدد سليم، على أن التعديلات موجهة لصالح المواطن المصري، وتستهدف استكمال الإصلاح المالي والاقتصادي ومشروعات البنية التحتية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من فرض إرادة الدولة المصرية على العالم كله، في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وأكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الدستورية، وعلى رأسها مد فترة الرئاسة، لأن فترة 4 سنوات غير كافية للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية واستكمال المشروعات الجارية في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهر التطبيق العملي قصرها الشديد، وعدم ملائمتها للواقع المصري.

وقال النائب أبو العباس تركي، عضو البرلمان عن دائرة المنتزه، إن الدساتير من صناعة الشعوب، ولذلك فإن الشعب المصري هو صاحب القرار الحقيقي في التعديلات الدستورية، من خلال مشاركته الإيجابية في الاستفتاء، مؤكدًا على أن التعديلات ضرورية من أجل الاستقرار واستكمال المشروعات والإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد.