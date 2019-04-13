انطلقت، مساء الجمعة، المرحلة الأخيرة من نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، الذي ينظمه برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب، بالتعاون مع مبادرة "خطوة لفوق".

ويقوم المشاركون بالنموذج الذي يُنظم في مكتبة الإسكندرية، للعام الثامن على التوالي، بمحاكاة عدد من الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد أن يتم إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لذلك.

و ينقسم النموذج إلى ثلاث مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية، ويتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبي، وعلاقته بدول جنوب المتوسط، والتحديات التي يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا التي سيتناولها نموذج المحاكاة.

أما المرحلة الثانية، فيتم فيها تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهي: المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمحكمة الأوروبية العليا.

ويتناول المشاركون في هذه المرحلة، القضايا والتحديات بشكل أعم والتي تخص كل مجلس على حدا، ثم المؤتمر الختامي الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس، ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، ويتم فيه النقاش والتفاوض حول عدد من القضايا الهامة التابعة للاتحاد الأوروبي، حتي يتم دراستها بشكل جيد ومحاكاتها للوقوف على جميع عناصرها ليتم الوصل لأفضل الحلول.