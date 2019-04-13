أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم، السبت في البنوك أمام الجنيه المصري، وتنشر "الوطن" سعر صرف الدولار، اليورو، الريال السعودي، وغيرها من العملات الأجنبية.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 22.53 جنيه للبيع و22.74 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي 22.54 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش إس بي سي 4.61 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية 4.57 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنكي إتش إس بي سي وعودة 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 4.70 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك عودة 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.45 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك التجاري الدولي 19.42 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.