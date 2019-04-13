سعر اليورو اليوم السبت 13-4-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

واصل سعر اليورو استقراره اليوم، السبت في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وتنشر "الوطن" سعر بيع وشراء اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي اليوم نحو 19.45 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.45 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.41 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 19.45 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.41 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع.