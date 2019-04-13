مؤتمر صحفي للكشف عن أحدث إحصائيات الأورام بمصر اليوم

تعقد الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية، مؤتمرا صحفيا، اليوم، للحديث عن المؤتمر الدولي الثامن الذي تنظمه "الجمعية"، ومن المقرر أن يتضمن الكشف عن أحدث إحصائيات وتطورات إصابة المصريين بأمراض الأورام والسرطان في الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية، والعلاجات الحديثة في تلك المجالات.

ويتحدث خلال المؤتمر، كل من الدكتور هشام الغزالي، رئيس المؤتمر وأستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني، أستاذ زراعة الكبد وعميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أسامة حته، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور وحيد يسري، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتور طارق عثمان، أستاذ جراحة المسالك البولية.