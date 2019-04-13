زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم "جمعية الصحة النسائية بطلخا"، في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، للاطمئنان على حسن رعاية نزلاء الدار من الأطفال الأيتام.

وتفقد "شاروبيم"، أقسام الدار وغرف الإقامة، وتحدث إلى بنات الدار، واستمع إليهن وأكد لهن أنهم يعملون جميعا لتوفير حياة كريمة لائقة بهن ولكافة الأبناء الذين فقدوا الأب والأم سواء بالوفاة أو الانفصال.

وقال: "أنا هنا للاستماع لكن ومشاركتكن ولو جزء من يومكم فجئت لتحقيق كافة مطالبكن واحتياجاتكن فاطلبوا ما شئتم".

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الاهتمام بالدراسة والعمل على التفوق والنجاح ليكونوا نماذج مشرفة لأنفسهن وللوطن.

ورافق محافظ الدقهلية في زيارته السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وعنايات الشربيني رئيس الجمعية، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

يذكر أن محافظ الدقهلية زار مؤسسة تربية البنين بالمنصورة التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم الأسبوع الماضي، وتناول معهم طعام الإفطار.