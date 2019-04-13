أصدر اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل مديرية الصحة والسكان، بضرورة البدء في تفعيل استقبال الوافدين والأجانب المغتربين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لأمراض السمنة وضغط الدم، وفيروس "سي"، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، على مستوى المحافظة.

كما باشر وكيل مديرية الصحة تفعيل وتجهيز مقرات استقبال كافة المغتربين والأجانب على مستوي الإدارات والوحدات الصحية، على مستوي قرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وزفتى وكفرالزيات والسنطة وقطور.

كما شدد وكيل المديرية على أهمية تجهيز المقرات الثابتة داخل مباني ووحدات الإدارات الصحية، بداية من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساءا، والبدء في توفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لاستقبال كافة حالات المغتربين والأجانب، بداية من سن 12 سنة، للكشف عن أمراض التقزم والسمنة وفيروس "سي"، وغيرها في المرحلة المقبلة.

وأشار وكيل المديرية عبر خطاب رسمي مرسل لكافة الإدارات الصحية بالضرورة تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بأهمية تطبيق كافة المعايير واللوائح التى تؤؤل الى البدء فى استقبال كافة المغتربين والأجانب وتقديم لهم كافة الخدمات العلاجية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية على أكمل وجه .