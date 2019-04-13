تفاصيل المواصلات لبرج العرب لتشجيع الأهلي.. تبدأ من 65 إلى 110 جنيهات

يترقب عشاق كرة القدم، والقلعة الحمراء، مباراة الأهلي وصن داونز، الليلة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر أن تقام على استاد برج العرب.

وتستعرض "الوطن"، المواصلات من القاهرة لبرج العرب، وأسعارها، لتشجيع الأهلي:

- من رمسيس، يمكن استقلال ميكروباص لبرج العرج، وسعر الأجرة 65 جنيها.

- يمكن استقلال أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل البري، من عبد المنعم رياض، إلى برج العرب، وسعر الأجرة 65 جنيها.

- في حال السفر بالقطار من محطة مصر، سعر تذكرة الركوب يتراوح من 30: 110 جنيهات، باختلاف الدرجة والقطار، ومن محطة قطار الإسكندرية تستقل ميكروباص سعره جنيهان ونص لـ"الموقف الجديد"، ومنها تستقل مواصلة أخرى لبرج العرب.