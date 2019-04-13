أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، عن وضع آليات عاجلة تستهدف الانتهاء من توزيع الدورة الزراعية لمحصول الأرز على مستوى الجمعيات الزراعية في موسم 2019م على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وسمنود وبسيون وقطور والسنطة وكفرالزيات.

صرح بذلك المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، قائلا إنه جاري عمل كروكيات الدورة الزراعية للأرز ومراجعتها من خلال الإدارة الزراعية بكل مركز وستعرض على إدارة الشؤون الزراعية بالمديرية لاعتمادها وسيتم إعلان الدورة بالجمعيات الزراعية بمنشور رسمي معتمد طبقا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019.

كما شدد عبد الجواد، على مقابلة جميع الفلاحين المتضررين من عدم وجودهم بدورة الأرز لهذا العام نظرا لانخفاض المساحة المقررة وفحص شكواهم ومساعدتهم وإعطائهم كل ما يتعلق بالمحاصيل البديلة لمحصول الأرز من إرشادات وطرق زراعة وقيمة العائد من المحصول البديل.

وكشف أنه جاري صرف 2 شيكارة سماد للموسم الصيفي كالجرعة تنشيطية لحين اكتمال الحصر الزراعي وتوزيع الدورة الزراعية على الفلاحين.