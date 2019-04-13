قال الخبير السياحي الدكتور عادل المصري المستشار السياحي السابق لمصر بباريس إن إقامة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر، تعتبر فرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية، وفتح آفاق للأسواق الإفريقية الواعدة.

وأشار "المصري"، في تصريحات صحفية اليوم أن إقامة البطولة الإفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر لاتحاد الدول الإفريقية يعطي بعد اقتصادي وسياسي واجتماعي، ويعود بالنفع على قطاع السياحة المصرية.

وأوضح المصري أن الدول الإفريقية بالرغم من تقدم العديد منها إلا انها لم تحظي بالاهتمام الكافي بعد، للترويج للمقصد السياحي المصري بها، مؤكدا ضرورة وضع خطة ترويجية لكيفية استثمار إقامة حدث البطولة الإفريقية بمصر.

وشدد المصري على ضرورة التفكير في تنفيذ عدد من الحملات الترويجية في الدول الإفريقية المشاركة للبطولة، على أن تكون من الحملات القصيرة والسريعة والمحددة الأهداف، وليست على شكل الحملات الكبرى country campaign المعتاد تنفيذها في أوروبا، والاستعانة بالسفارات المصرية بتلك الدول لتنفيذ الحملة من خلال اتصالاتهم كل في دولة المقر، فضلا عن إنشاء موقع ثري المحتوى يتم إنشاءه خصيصا للحدث، وتعميمه من خلال السفارات المصرية والاتحادات الرياضية لكل الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، لحث جمهور المشجعين على الحضور.

وشدد على ضرورة إنشاء دليل سياحي مخصوص للحدث، يدرج فيه أسماء الشركات المصرية التي ترغب في تنظيم برامج سياحية للمشجعين، وتنظيم عدد من البرامج السياحية ذات الأنماط المختلفة بأسعار مناسبة، فضلا عن إنشاء أكشاك سياحية بمدة إقامة المباريات، لمد جمهور الزائرين بكل المعلومات المطلوبة عن أماكن الجذب السياحي.

وأوضح "المصري"، أن اختيار إقامة البطولة بمصر جاء نتيجة حالة الاستقرار والأمن التي وفرتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستغلال مثل هذه الأحداث بما يعود بالمردود الإيجابي على القطاع السياحي المصري.