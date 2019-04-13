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بالأسماء| إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بقنا

بالأسماء| إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بقنا

الليلة.. أمين عام "الأعلى للآثار" ضيف محمد الباز على "المحور"

الليلة.. أمين عام "الأعلى للآثار" ضيف محمد الباز على "المحور"

بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية

بنوك متنقلة.. القبض على 3 عصابات جمعوا 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية

إجراءات الحصول على قرض بضمان المرتب أو المعاش من بنك ناصر الاجتماعي

إجراءات الحصول على قرض بضمان المرتب أو المعاش من بنك ناصر الاجتماعي

أكبر مركز أبحاث دوائية بشمال أفريقيا يبدأ رفع كفاءة الباحثين المصريين

أكبر مركز أبحاث دوائية بشمال أفريقيا يبدأ رفع كفاءة الباحثين المصريين

"دستورنا بأيدينا".. ماراثون دراجات بالبحيرة للمشاركة في الاستفتاء

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تفاصيل المواصلات لبرج العرب لتشجيع الأهلي.. تبدأ من 65 إلى 110 جنيهات

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

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"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

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رسالة من طالبة فى «أولى ثانوى» إلى «وزير التعليم»: إحنا تايهين

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