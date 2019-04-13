افتتح الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، "سوق العمل الهندسي للتوظيف 2019" الذي نظمته كلية الهندسة بمشاركة 19 شركة متخصصة في مجالات وتخصصات متعددة، بهدف فتح المجال للطلاب والخريجيين وتعريفهم بفرص العمل المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات الهندسية المختلفة والمطلوبة في سوق العمل.

وقال الدكتور سعيد علام، إن كلية الهندسة تفخر بتنظيم ملتقى سوق العمل الهندسي للعام التاسع عشر على التوالي، لكونه ملتقى للتواصل الحقيقي بين خريجي الكلية والعديد من رجال الصناعة في مختلف المجالات الصناعية، والتعرف على المتطلبات المرجوة من الخريجيين من وجهة نظر رجال الصناعة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف علام خلال كلمته، أن كلية الهندسة تحرص على تطوير برامجها، مشيرا إلى إنشاء برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، وسيتم تخريج أول دفعة من البرنامج في العام المقبل.

وأكد الدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الملتقى يعد فرصة استثنائية لكل طلاب وخريجي الكلية للتواجد وسط عدد كبير من الشركات التي لها دور هام وحيوي في السوق المصري، لافتا إلى أن الملتقى يرنو إلى توفير فرص عمل حقيقية لطلاب وخريجي الكلية فضلا عن توفير التدريب الصيفي لهم، وزيادة فرص التعاون بين الكلية وهذه الشركات لصالح طلاب الكلية، مضيفا أن الملتقى يسهم بشكل كبير في زيادة قنوات التواصل بين الكلية الصناعة.

وذكر الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لها دور كبير في الارتقاء بالمهنة في كافة ربوع مصر أو خارجها، حيث الحاجة الملحة لتنظيم مثل تلك المعارض لخلق فرص عمل للمتميزين من خريجي الكلية، موضحا أن إتاحة فرص التدريب لهم ستأهلهم وتكسبهم المهارات المطلوبة بعد التخرج، مؤكدا أنه جاري العمل حاليا لتكوين شبكة مكتملة بين الشركات والكلية ليكون هناك سهولة في الحصول على وظائف لخريجي الكلية.

شارك في افتتاح سوق العمل، الدكتور مجدي عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر حلمي القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من مسؤولي ومديري الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض والطلاب.