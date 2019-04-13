أشاد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بفروع الإنتاج الحيواني بمحطة سخا التي تضم أقسام الأرانب والدواجن والحيوانات والأغنام والماعز، مشيدا بجهود العاملين بالمحطة التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطيور وتربي سلالات وأنواع مختلفة والأبقار ووحدة التدريب على إنتاج الألبان.

وطالب الوزير، بتكثيف الإنتاج بزيادة العنابر المغلقة لتقليل نقل العدوى بسبب التحكم في الظروف البيئية وزيادة تحسين سلالات الأرانب وإنتاج خلينا وسلالات محلية ذات كفاءة إنتاجية عالية ومتألمة مع الظروف المحلية كسلالة "إبري".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان مدير المركز، الدكتور سامي دروي، وكيل المركز، الدكتور خالد أبو شادي رئيس محطة بحوث سخا، الدكتور وائل عوض مدير محطة الإنتاج الحيواني بسخا، وعددا من الباحثين بالمحطة.

ووصل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إلى محافظة كفرالشيخ، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية، واستقبله الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، واللواء محمد البنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وتشمل زيارة الوزير تفقد محطة بحوث سخا والبرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي ومحاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية، كما يفتتح الوزير موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا ويزور محطتي إعداد التقاوي لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وفقا لبيان صادر عن المحافظة.