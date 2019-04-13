بالصور| "حمار بحوش كنيسة".. مدارس الأحد بالإسكندرية تُحاكي "أحد السعف"

"حمار داخل فناء كنيسة" .. مدارس الأحد بالإسكندرية تحاكي "أحد السعف" وسط مئات الأطفال قبل أسبوع من موعده

تفاجئ أطفال وخدام "مدارس الأحد" بكنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بشارع سيف بقطاع المنتزه في محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، بدخول حيوان "الحمار" إلى فناء الكنيسة يركبه أحد الخدام مرتديا "تونية" وعليها شال أحمر، وحوله مجموعة من الخدام مرتدين لبس اليهود القديم يرتلون قائلين: "الجالس فوق الشاروبيم .. اليوم ظهر في أورشليم .. راكبا على جحش بمجد عظيم .. وحوله طقوس ني أنجيلوس"، لمحاكاة مشهد "أحد السعف" قبل أسبوع من موعده.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها استخدام حمار حقيقي داخل فناء كنيسة لتمثيل أحداث "أحد السعف" مما دفع مئات الأطفال والخدام الذين تواجدوا في الكنيستين السفلية والعلوية أثناء دروس مدارس الأحد، للخروج إلى الفناء وعبر السلالم ليرون ذلك الحدث المختلف وغير المعتاد، فصفق الأطفال وأخذوا يرتلون الألحان وراء الخدام، بينما علت أصوات الزغاريد من النساء، ليستمر المشهد قرابة نصف الساعة وسط حالة من السعادة.

"حبينا نعمل فكرة مبتكرة تفرح الأطفال فاقترحنا فكرة الحمار على أمين الخدمة أستاذ خيري عبيد اللي عجبته جدا وأخذ الموافقة على تنفيذها من أبونا شاروبيم راعي الكنيسة، وبدأنا تنفيذها في 3 أيام" تلك الكلمات قالها باسم عبد المسيح، 23 عاما، طالب بكلية الصيدلة والذي جسد شخصية السيد المسيح داخل العرض.

وأضاف عبد المسيح لـ"الوطن"، أن الخادم دميان موسى صاحب الفكرة قد استعان بحمار أحد معارفه، وأحضره ونظفه وتزيينه، ثم أتى بـ18 شكارة رمل وفرشهم داخل فناء الكنيسة ليسير عليهم الحمار، ومن ثم دخلنا من باب جانبي لمفاجئة الأطفال الذين جرى تبليغهم بتنظيم مفاجأة لهم دون الإفصاح عنها.

وأوضح أن المحاكاة تعد أحد أبرز الوسائل التعليمية الحديثة والتي تستخدمها خدمة مدارس الأحد لتعليم أبنائها، لافتا إلى تنفيذ العرض قبل أسبوع من موعد "أحد السعف" نظرا لإلغاء خدمات مدارس الأحد بالكنائس الجمعة المقبلة لكونها تسمى "جمعة ختام الصوم"، مؤكدا على إعجاب الكنائس الأخرى بتلك الفكرة وعزمهم تنفيذها خلال الأيام المقبلة.